Индиан-Уэллс. Леся Цуренко вышла в третий круг

В Индиан-Уэллсе (США) - на турнире WTA 125k Series - Oracle Challenger Series с призовым фондом $162,450 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.



127-я ракетка мира, 30-летняя украинка Леся Цуренко, как и прогнозировали букмекеры из списка Варварой Грачевой(16), занимающей в рейтинге WTA 100-е место, со счетом 0:6, 6:4, 6:2.



Матч продолжался 2 часа 6 минут. За это время соперницы взяли по пять подач друг друга. Цуренко навылет не подавала и совершила восемь двойных ошибок, а Грачева выполнила один эйс и пять раз ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.



За выход в 1/4 финала на турнире Oracle Challenger Series Цуренко поспорит с британкой Кэйти Бултер, которая выбила из борьбы вторую сеяную россиянку Анну Блинкову - 6:4, 3:6, 6:3.



Теннис. WTA125k Series - Oracle Challenger Series. Индиан-Уэллс (США). Хард. Призовой фонд $162,450. Одиночный разряд. 48 участниц.

Второй круг

Леся Цуренко (Украина) – Варвара Грачева (Россия, 16) – 0:6, 6:4, 6:2

Кэйти Бултер (Великобритания) – Анна Блинкова (Россия, 2) – 6:4, 3:6, 6:3

В Индиан-Уэллсе (США) - на турнире WTA 125k Series - Oracle Challenger Series с призовым фондом $162,450 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.127-я ракетка мира, 30-летняя украинка, как и прогнозировали букмекеры из списка E2E4 Россия , одержала победу над 19-летней россиянкой(16), занимающей в рейтинге WTA 100-е место, со счетом 0:6, 6:4, 6:2.Матч продолжался 2 часа 6 минут. За это время соперницы взяли по пять подач друг друга. Цуренко навылет не подавала и совершила восемь двойных ошибок, а Грачева выполнила один эйс и пять раз ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.За выход в 1/4 финала на турнире Oracle Challenger Series Цуренко поспорит с британкой, которая выбила из борьбы вторую сеяную россиянку- 6:4, 3:6, 6:3.Леся Цуренко (Украина) – Варвара Грачева (Россия, 16) – 0:6, 6:4, 6:2Кэйти Бултер (Великобритания) – Анна Блинкова (Россия, 2) – 6:4, 3:6, 6:3