Индиан-Уэллс. Завацкая завершила выступление во втором круге

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире WTA 125k Series - Oracle Challenger Series с призовым фондом $162,450 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.



20-летняя украинка Катарина Завацкая, занимающая в мировом рейтинге 105-е место, проиграла 72-й ракетке мира, 26-летней китаянке Чжу Лин, которая посеяна под восьмым номером и первый круг пропускала. Матч продолжался 1 час 27 минут и завершился в пользу китаянки со счетом 6:3, 7:6(3).



Завацкая сделал три брейка, выполнила один эйс и допустила четыре двойные ошибки. На счету китаянки пять брейков и две двойные ошибки, при отсутствии эйсов. Теперь в их личном противостоянии китаянка впереди – 2:0.



За выход в 1/4 финала Чжу Лин сыграет с представительницей Сербии Ольгой Данилович, которая победила американку Марию Матеас – 6:3, 6:0.



Теннис. WTA125k Series - Oracle Challenger Series. Индиан-Уэллс (США). Хард. Призовой фонд $162,450. Одиночный разряд. 48 участниц.

Второй круг

Чжу Лин (Китай, 8) - Катарина Завацкая (Украина) – 6:3, 7:6(3)

Ольга Данилович (Сербия) – Мария Матеас (США) – 6:3, 6:0