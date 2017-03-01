Монтеррей. Бондаренко и Фишман в паре стартовали с победы





Украинка Катерина Бондаренко (№237 в парном рейтинге WTA) и ее напарница канадка Шарон Фишман (56) одержали победу над словенкой Тамарой Зиданшек (96) и голландкой Арантой Рус (12) со счетом 7:5, 6:4.



За 1 час 18 минут игрового времени пары взяли по пять подач друг друга и допустили по три двойные ошибки на подаче, при этом Бондаренко и Фишман навылет не подавали, а Зиданшек и Рус выполнили один эйс.



В 1/4 финала Бондаренко и Фишман сыграют со вторым дуэтом турнира - американкой Дезире Кравчик (37) и Джулианой Олмос (70) из Мексики.



Напомним, в одиночном разряде Бондаренко



Отметим, что Элина Свитолина (1138) и британка Йоханна Конта (290), выступающие вместе в парном разряде, снялись с матча 1/4 финала против чешского дуэта Мари Боузкова (204) / Рената Воракова (54).



В Монтеррее (Мексика) на турнире категории WTA International - Abierto GNP Seguros с призовым фондом $275,000 парном разряде проходят матчи первого круга.Украинка(№237 в парном рейтинге WTA) и ее напарница канадка(56) одержали победу над словенкой(96) и голландкой(12) со счетом 7:5, 6:4.За 1 час 18 минут игрового времени пары взяли по пять подач друг друга и допустили по три двойные ошибки на подаче, при этом Бондаренко и Фишман навылет не подавали, а Зиданшек и Рус выполнили один эйс.В 1/4 финала Бондаренко и Фишман сыграют со вторым дуэтом турнира - американкой Дезире Кравчик (37) и Джулианой Олмос (70) из Мексики.Напомним, в одиночном разряде Бондаренко завершила выступление во втором круге.Отметим, что Элина Свитолина (1138) и британка Йоханна Конта (290), выступающие вместе в парном разряде, снялись с матча 1/4 финала против чешского дуэта Мари Боузкова (204) / Рената Воракова (54).