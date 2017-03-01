Монтеррей. Катерина Бондаренко выбыла во втором круге

В Монтеррее (Мексика) на турнире категории WTA International - Abierto GNP Seguros с призовым фондом $275,000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.



33-летняя украинка Катерина Бондаренко, занимающая в рейтинге WTA 404-ю позицию, уступила 45-й ракетке мира, 24-летней шведке Ребеке Петерсон, посеянной под шестым номером. Поединок продолжался 2 часа 4 минуты и завершился в пользу шведки со счетом 7:6(2), 7:5.



Бондаренко взяла четыре подачи соперницы и упустила пять своих. Катерина выполнила четыре эйса и совершила одиннадцать двойных ошибок, а Петерсон семь раз подала навылет и шесть раз ошиблась на подаче. Теперь в их личном противостоянии шведка лидирует со счетом 2:0.



Соперница Петерсон по 1/4 финала определится в матче Лорен Дэвис (США, 10) – Аранта Рус (Нидерланды, LD).



Теннис. WTA International - Abierto GNP Seguros. Монтеррей (Мексика). Хард. Призовой фонд $275.000. Одиночный разряд. 32 участницы.

Второй круг

Ребекка Петерсон (Швеция, 6) – Катерина Бондаренко (Украина, SR) – 7:6(2), 7:5