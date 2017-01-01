Лион. Костюк в паре с Кужмовой вышли в 1/4 финала

В Лионе (Франция) - на турнире WTA категории International - Open 6?me Sens с призовым фондом 275,000 евро в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинка(№370 в парном рейтинге WTA) и ее напарница словачка(29) стартовали с победы над третьими сеяными россиянкой(124) и(55) из Грузии со счетом 6:2, 6:1.Поединок длился лишь 50 минут. Костюк и Кужмова реализовали четыре брейк-пойнта из девяти возможных, а их соперницы не сумели реализовать ни одного из шести. Эйсов в матче не было, при этом победительницы допустили одну двойную ошибку, а Савиных с Калашниковой – шесть.В 1/4 финала Костюк и Кужмова сыграют с белорусским дуэтом Вера Лапко (384) / Лидия Морозова (98).