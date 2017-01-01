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Лион. Костюк в паре с Кужмовой вышли в 1/4 финала
Лион. Костюк в паре с Кужмовой вышли в 1/4 финалаВ Лионе (Франция) - на турнире WTA категории International - Open 6?me Sens с призовым фондом 275,000 евро в парном разряде проходят матчи первого круга.

Украинка Марта Костюк (№370 в парном рейтинге WTA) и ее напарница словачка Виктория Кужмова (29) стартовали с победы над третьими сеяными россиянкой Валерией Савиных (124) и Оксаной Калашниковой (55) из Грузии со счетом 6:2, 6:1.

Поединок длился лишь 50 минут. Костюк и Кужмова реализовали четыре брейк-пойнта из девяти возможных, а их соперницы не сумели реализовать ни одного из шести. Эйсов в матче не было, при этом победительницы допустили одну двойную ошибку, а Савиных с Калашниковой – шесть. 

В 1/4 финала Костюк и Кужмова сыграют с белорусским дуэтом  Вера Лапко (384) / Лидия Морозова (98).
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