Монтеррей. Конта обыграла Клейстерс: обзор матча первого круга (Видео)

Йоханна Конта, посеянная под вторым номером, в матче первого круга на турнире категории WTA International - Abierto GNP Seguros в Монтеррее (Мексика) одержала победу над 36-летней бельгийкой Ким Клейстерс (WC) со счетом

Следующей соперницей Конты будет немка Татьяна Мария.



16-я ракетка мира, 28-летняя британка, посеянная под вторым номером, в матче первого круга на турнире категории WTA International - Abierto GNP Seguros в Монтеррее (Мексика) одержала победу над 36-летней бельгийкой(WC) со счетом 6:3, 7:5 . Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут.Следующей соперницей Конты будет немка Татьяна Мария.