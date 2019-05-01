Монтеррей. Свитолина победила Ковинич: обзор матча первого круга (Видео)

Элина Свитолина в матче первого круга на турнире категории WTA International - Abierto GNP Seguros в Монтеррее (Мексика) обыграла представительницу Черногории Данку Ковинич, занимающую в рейтинге WTA 88-е место, со счетом

Во втором круге турнира Свитолина встретится с Ольгой Говорцовой (Q) из Беларуси.



Лидер посева, седьмая ракетка мира украинкав матче первого круга на турнире категории WTA International - Abierto GNP Seguros в Монтеррее (Мексика) обыграла представительницу Черногории, занимающую в рейтинге WTA 88-е место, со счетом 6:3, 6:2 . Поединок длился ровно 1 час.Во втором круге турнира Свитолина встретится с Ольгой Говорцовой (Q) из Беларуси.