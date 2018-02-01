Катарина Завацкая успешно стартовала на турнире в Индиан-Уэллсе

Теннис. WTA125k Series - Oracle Challenger Series. Индиан-Уэллс (США). Хард. Призовой фонд $162,450. Одиночный разряд. 48 участниц.

В Индиан-Уэллсе (США) - на турнире WTA 125k Series - Oracle Challenger Series с призовым фондом $162,450 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.105-я ракетка мира, 20-летняя украинкаодержала победу над 22-летней американкой, занимающей в мировой классификации 124-е место, со счетом 1:6, 6:1, 6:3.Матч продолжался 2 часа. Завацкая реализовала семь брейк-пойнтов из одиннадцати возможных, Ди Лоренци – пять из восьми. Навылет соперницы не подавал, при этом Катарина совершила четыре двойные ошибки, а Франческа – восемь. Между собой теннисистки играли впервые.За выход в третий круг соревнований Завацкая сыграет против восьмой сеяной китаянки Чжу Линь, которая посеяна под восьмым номером и первый круг пропускает.Катарина Завацкая (Украина) – Франциска Ди Лоренци (США) – 1:6, 6:1, 6:3