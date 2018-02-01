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Катарина Завацкая успешно стартовала на турнире в Индиан-Уэллсе
Катарина Завацкая успешно стартовала на турнире в Индиан-УэллсеВ Индиан-Уэллсе (США) - на турнире WTA 125k Series - Oracle Challenger Series с призовым фондом $162,450 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

105-я ракетка мира, 20-летняя украинка Катарина Завацкая одержала победу над 22-летней американкой Франциской Ди Лоренци, занимающей в мировой классификации 124-е место, со счетом 1:6, 6:1, 6:3.

Матч продолжался 2 часа. Завацкая реализовала семь брейк-пойнтов из одиннадцати возможных, Ди Лоренци – пять из восьми. Навылет соперницы не подавал, при этом Катарина совершила четыре двойные ошибки, а Франческа – восемь. Между собой теннисистки играли впервые.

За выход в третий круг соревнований Завацкая сыграет против восьмой сеяной китаянки Чжу Линь, которая посеяна под восьмым номером и первый круг пропускает.

Теннис. WTA125k Series - Oracle Challenger Series. Индиан-Уэллс (США). Хард. Призовой фонд $162,450. Одиночный разряд. 48 участниц.
Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Франциска Ди Лоренци (США) – 1:6, 6:1, 6:3
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