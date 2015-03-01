Индиан-Уэллс. Леся Цуренко стартовала с победы

Лион. Костюк в паре с Кужмовой вышли в 1/4 финала 144 | Теннис
Норвежец Клебо выиграл спринт на 12-м этапе КМ по лыжным гонкам 160 | Лыжные гонки
Шведка Сундлинг выиграла спринт на 12-м этапе КМ по лыжным гонкам 142 | Лыжные гонки
Японец Кагияма выиграл короткую программу на юниорском ЧМ по фигурному катанию; Шмуратко – 16-й 156 | Фигурное катание
Ольга Харлан стала прототипом куклы Barbie 123 | Фехтование
Сундбю и Ковальчик никогда не смогут получить медаль Хольменколлена из-за допинга 139 | Лыжные виды спорта
Брынзак: Соревнования без зрителей – проблема для телевидения, для спортсменов это не будет большой сложностью 197 | Биатлон
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