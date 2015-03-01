Индиан-Уэллс. Леся Цуренко стартовала с победы

Теннис. WTA125k Series - Oracle Challenger Series. Индиан-Уэллс (США). Хард. Призовой фонд $162,450. Одиночный разряд. 48 участниц.

В Индиан-Уэллсе (США) - на турнире WTA 125k Series - Oracle Challenger Series с призовым фондом $162,450 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.127-я ракетка мира, 30-летняя украинкапобедила в трех партиях 28-летнюю американку, занимающую в рейтинге WTA 198-е место, со счетом 6:3, 3:6, 6:1.За 1 час 49 минут игрового времени Цуренко выиграла одиннадцать геймов на приеме и проиграла восемь на своей подаче. Навылет соперницы не подавали и совершили по шесть двойных ошибок. Между собой теннисистки играли впервые.Во втором круге Цуренко сыграет с 100-й ракеткой мира 19-летней россиянкой Варварой Грачевой, которая получила 16-й номер посева и первый круг пропускает.Леся Цуренко (Украина) – Даниэль Лао (США) – 6:3, 3:6, 6:1