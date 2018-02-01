Индиан-Уэллс. Калинина проиграла в первом круге

Теннис. WTA125k Series - Oracle Challenger Series. Индиан-Уэллс (США). Хард. Призовой фонд $162,450. Одиночный разряд. 48 участниц.

Индиан-Уэллсе (США) - на турнире WTA 125k Series - Oracle Challenger Series с призовым фондом $162,450 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.23-летняя украинка, занимающая в рейтинге WTA 140-е место, уступила в трех партиях своей ровеснице из России, 125-й ракетке мира. Поединок продолжался 2 часа 30 минут и завершился в пользу россиянки со счетом 2:6, 7:6(5), 6:4.Калинина реализовала семь брейк-пойнтов из 13-ти возможных, Вихлянцева – шесть из 12-ти. Ангелина ни разу не подала навылет и дважды ошиблась на подаче против двух эйсов и пяти двойных у соперницы. Между собой теннисистки играли впервые.Во втором круге Вихлянцева встретится с американкой Джессикой Пегулой, которая получила девятый номер посева и первый круг пропускает.Наталия Вихлянцева (Россия) – Ангелина Калинина (Украина) – 2:6, 7:6(5), 6:4