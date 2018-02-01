На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Индиан-Уэллс. Калинина проиграла в первом круге
Индиан-Уэллс. Калинина проиграла в первом круге Индиан-Уэллсе (США) - на турнире WTA 125k Series - Oracle Challenger Series с призовым фондом $162,450 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

23-летняя украинка Ангелина Калинина, занимающая в рейтинге WTA 140-е место, уступила в трех партиях своей ровеснице из России, 125-й ракетке мира Наталии Вихлянцевой. Поединок продолжался 2 часа 30 минут и завершился в пользу россиянки со счетом 2:6, 7:6(5), 6:4.

Калинина реализовала семь брейк-пойнтов из 13-ти возможных, Вихлянцева – шесть из 12-ти. Ангелина ни разу не подала навылет и дважды ошиблась на подаче против двух эйсов и пяти двойных у соперницы. Между собой теннисистки играли впервые.

Во втором круге Вихлянцева встретится с американкой Джессикой Пегулой, которая получила девятый номер посева и первый круг пропускает.

Теннис. WTA125k Series - Oracle Challenger Series. Индиан-Уэллс (США). Хард. Призовой фонд $162,450. Одиночный разряд. 48 участниц.
Первый круг
Наталия Вихлянцева (Россия) – Ангелина Калинина (Украина) – 2:6, 7:6(5), 6:4
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Индиан-Уэллс. Катерина Козлова зачехлила ракетку на старте
Индиан-Уэллс. Бондаренко вышла во второй круг в одиночном разряде
Индиан-Уэллс. Катерина Бондаренко вышла в четвертьфинал
Катерина Бондаренко уступила Саре Эррани в финале на челленджере в Индиан-Уэллсе
Катерина Бондаренко вышла в полуфинал челленджера в Индиан-Уэллсе
Катерина Бондаренко вышла в финал челленджера в Индиан-Уэллсе
Индиан-Уэллс. Бондаренко не прошла во второй круг в парном разряде
Ангелина Калинина не прошла в 1/4 финала на турнире WTA в Лиможе
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Сергей Стаховский может завершить карьеру после Уимблдона-2020
Индиан-Уэллс. Калинина проиграла в первом круге
Монтеррей. Винус Уильямс проиграла на старте 199-й ракетке
Монтеррей. Свитолина и Конта в паре стартовали с победы
Монтеррей. Катерина Козлова не прошла во второй круг

Последние новости спорта

12:13

Сергей Стаховский может завершить карьеру после Уимблдона-2020 55 | Теннис

12:01

Владимир Брынзак: В этом году выступления вызывают больше оптимизма 51 | Биатлон

11:25

НБА разработала рекомендации для игроков по профилактике коронавируса 97 | Баскетбол

11:16

Майки Гарсиа: Пакьяо — живая легенда, буду счастлив разделить с ним ринг 88 | Бокс

10:59

Одесский шахматист сыграл за Россию в матче против Украины: Мне за это задонатили 94 | Шахматы

10:48

Патрик Беверли: Если бы не НБА, я стал бы лучшим наркоторговцем в мире 92 | Баскетбол

10:36

НБА. Данки Митчелла, Уокера и Уэстбрука - в топ-10 моментов игрового дня (Видео) 131 | Баскетбол / Видео

10:22

НБА. «Майами» победил «Милуоки», «Хьюстон» проиграл «Нью-Йорку» и другие результаты (+Видео) 94 | Баскетбол

09:38

НХЛ. «Эмонтон» разгромил Нэшвилл», «Колорадо» победил «Детройт» (+Видео) 126 | Хоккей

09:10

Индиан-Уэллс. Калинина проиграла в первом круге 121 | Теннис

Все новости

ВИДЕО

НБА. Данки Митчелла, Уокера и Уэстбрука - в топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Акапулько. Надаль победил Фритца: обзор финального матча (видео)

Акапулько. Хизер Уотсон победила Лейлу Фернандес: обзор финального матча (Видео)

Доха. Соболенко победила Квитову: обзор финального матча (Видео

Доха. Квитова победила Барти: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Доха. Соболенко победила Кузнецову: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Доха. Барти победила Мугурусу: обзор матча 1/4 финала (Видео)



Топ-новости недели

Сборная Украины – четвертая в медальном зачете на чемпионате Европы по биатлону
Меркушина – пятая в гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону, Семенов – 18-й
Сборная Украины – чемпион Европы по биатлону в смешанной эстафете
Меркушина и Ткаленко – бронзовые призеры чемпионата Европы в сингл-миксте
Елена Пидгрушная - серебряный призер чемпионата Европы в суперспринте


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Март 2020 (39)
Февраль 2020 (605)
Январь 2020 (616)
Декабрь 2019 (578)
Ноябрь 2019 (427)
Октябрь 2019 (526)

2006-2019 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги