Монтеррей. Винус Уильямс проиграла на старте 199-й ракетке

Теннис. WTA International - Abierto GNP Seguros. Монтеррей (Мексика). Хард. Призовой фонд $275.000. Одиночный разряд. 32 участницы.

В Монтеррее (Мексика) на турнире категории WTA International - Abierto GNP Seguros с призовым фондом $275,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.65-я ракетка мира, 39-летняя американка(WC) потерпела поражение от прошедшей через квалификацию 25-летней словачки, занимающей в рейтинге WTA 199-е место. Поединок продолжался 2 часа 29 минут и завершился в пользу словачки со счетом 4:6, 6:3, 6:2.Уильямс сделала пять брейков, два эйса и совершила 12 двойных ошибок. На счету Шмидловой восемь брейков, три эйса и девять двойных. Теперь в их личном противостоянии словачка вышла вперед – 2:1.За выход в 1/4 финала Шмидлова поспорит с чешкой(9), которая победила словачку(LL) – 6:4, 6:2.Анна Шмидлова (Словакия, Q) – Винус Уильямс (США, WC) – 4:6, 6:3, 6:2Мари Боузкова (Чехия, 9) – Кристина Кучова (Словакия, LL) – 6:4, 6:2