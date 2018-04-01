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Монтеррей. Винус Уильямс проиграла на старте 199-й ракетке
Монтеррей. Винус Уильямс проиграла на старте 199-й ракеткеВ Монтеррее (Мексика) на турнире  категории WTA International - Abierto GNP Seguros с призовым фондом $275,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга. 

65-я ракетка мира, 39-летняя американка Винус Уильямс (WC) потерпела поражение от прошедшей через квалификацию  25-летней словачки Анны Шмидловой, занимающей в рейтинге WTA 199-е место. Поединок продолжался 2 часа 29 минут и завершился в пользу словачки со счетом 4:6, 6:3, 6:2.

Уильямс сделала пять брейков, два эйса и совершила 12 двойных ошибок. На счету Шмидловой восемь брейков, три эйса и девять двойных. Теперь в их личном противостоянии словачка вышла вперед – 2:1.

За выход в 1/4 финала Шмидлова поспорит с чешкой Мари Боузковой (9), которая победила словачку Кристину Кучову (LL) – 6:4, 6:2.

Теннис. WTA International - Abierto GNP Seguros. Монтеррей (Мексика). Хард. Призовой фонд $275.000. Одиночный разряд. 32 участницы.
Первый круг
Анна Шмидлова (Словакия, Q) – Винус Уильямс (США, WC) – 4:6, 6:3, 6:2
Мари Боузкова (Чехия, 9) – Кристина Кучова (Словакия, LL) – 6:4, 6:2
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