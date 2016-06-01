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Монтеррей. Свитолина и Конта в паре стартовали с победы
Монтеррей. Свитолина и Конта в паре стартовали с победыВ Монтеррее (Мексика) на турнире  категории WTA International - Abierto GNP Seguros с призовым фондом $275,000 в парном разряде проходят матчи первого круга. 

Украинка Элина Свитолина (№1138 в парном рейтинге WTA) и британка Йоханна Конта (290) нанесли поражение испанке Саре Эррани (165) и чилийке Даниэле Сегуэль (218) со счетом 7:6(5), 6:3.

За 1 час 26 минут проведенных на корте Свитолина и Конта взяли четыре подачи соперниц и упустили две своих. На счету победительниц пять эйсов, при отсутствии двойных ошибок, а Эррани и Сегуэль ни разу не подали навылет и дважды ошиблись на подаче.

В 1/4 финала соперницами Свитолиной и Конты станут сильнейшие в противостоянии чешек Мари Боузковой и Ренаты Ворачовой против четвертой сеяной пары Моник Адамчак (Австралия) / Мария Санчес (США). 

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