Монтеррей. Свитолина и Конта в паре стартовали с победы

В Монтеррее (Мексика) на турнире категории WTA International - Abierto GNP Seguros с призовым фондом $275,000 в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинка(№1138 в парном рейтинге WTA) и британка(290) нанесли поражение испанке(165) и чилийке(218) со счетом 7:6(5), 6:3.За 1 час 26 минут проведенных на корте Свитолина и Конта взяли четыре подачи соперниц и упустили две своих. На счету победительниц пять эйсов, при отсутствии двойных ошибок, а Эррани и Сегуэль ни разу не подали навылет и дважды ошиблись на подаче.В 1/4 финала соперницами Свитолиной и Конты станут сильнейшие в противостоянии чешек Мари Боузковой и Ренаты Ворачовой против четвертой сеяной пары Моник Адамчак (Австралия) / Мария Санчес (США).