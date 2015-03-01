Монтеррей. Катерина Козлова не прошла во второй круг

Теннис. WTA International - Abierto GNP Seguros. Монтеррей (Мексика). Хард. Призовой фонд $275.000. Одиночный разряд. 32 участницы.

В Монтеррее (Мексика) на турнире категории WTA International - Abierto GNP Seguros с призовым фондом $275,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.26-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 96-е место, в упорной борьбе уступила 45-й ракетке мира, 24-летней шведке(6). Поединок продолжался 2 часа 28 минут и завершился в пользу шведки со счетом 3:6, 7:6(1), 6:4.Козлова выиграла семь геймов на приеме и проиграла шесть на своей подаче. Катерина три раза подала навылет и один раз ошиблась на подаче против четырех эйсов и четырех двойных ошибок у Петерсон. Теперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.Во втором круге соперницей Петерсон станет или еще одна украинка Катерина Бондаренко, или испанка Сара Соррибес Тормо.Ребекка Петерсон (Швеция, 6) – Катерина Козлова (Украина) – 3:6, 7:6(1), 6:4