Акапулько. Надаль победил Фритца: обзор финального матча (видео)

Рафаэль Надаль, посеянный под первым номером, в финале турнира категории ATP500 - Abierto Mexicano Telcel в Акапулько (Мексика) одержал победу над американцем Тейлором Фритцем, занимающим в мировом рейтинге 24-е место, со счетом

Этот титул стал для Надаля 85-м в карьере.



Вторая ракетка мира испанец, посеянный под первым номером, в финале турнира категории ATP500 - Abierto Mexicano Telcel в Акапулько (Мексика) одержал победу над американцем, занимающим в мировом рейтинге 24-е место, со счетом 6:3, 6:2 Этот титул стал для Надаля 85-м в карьере.