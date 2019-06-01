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Рейтинг ATP. Стаховский потерял шесть позиции, Марченко на три поднялся
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 2 марта, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

В Топ-10 рейтинга произошла одна перестановка. Австриец Доминик Тим стал третьей ракеткой мира, сместив на четвертое место швейцарца Роджера Федерера.

Возглавляет рейтинг серб Новак Джокович, опережая испанца Рафаэля Надаля на 370 очков. Десятку сильнейших теннисистов мира замыкает бельгиец Давид Гоффен.

Украинский теннисист Сергей Стаховский  потерял шесть позиций и опустился на 167-ю строчку.
Илья Марченко поднялся на 4 позиции и теперь занимает 207-е место.

Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 02.03 2020 г.:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 10220 очков
2. (2). Рафаэль Надаль (Испания) —  9850
3 (4). Доминик Тим (Австрия) – 7045
4 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630
5 (5). Даниил Медведев (Россия) - 5890
6 (6). Стефанос Циципаc (Греция) – 4745
7 (7). Александр Зверев (Германия) – 3630
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 2860
9 (9). Гаэль Монфис (Франция) – 2860
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) - 2555

167 (161). Сергей Стаховский (Украина) – 307
207 (211). Илья Марченко (Украина) – 240

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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