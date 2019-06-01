Рейтинг ATP. Стаховский потерял шесть позиции, Марченко на три поднялся

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 2 марта, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



В Топ-10 рейтинга произошла одна перестановка. Австриец Доминик Тим стал третьей ракеткой мира, сместив на четвертое место швейцарца



Возглавляет рейтинг серб



Украинский теннисист Сергей Стаховский потерял шесть позиций и опустился на 167-ю строчку.

Илья Марченко поднялся на 4 позиции и теперь занимает 207-е место.



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 02.03 2020 г.:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 10220 очков

2. (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9850

3 (4). Доминик Тим (Австрия) – 7045

4 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630

5 (5). Даниил Медведев (Россия) - 5890

6 (6). Стефанос Циципаc (Греция) – 4745

7 (7). Александр Зверев (Германия) – 3630

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 2860

9 (9). Гаэль Монфис (Франция) – 2860

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) - 2555

…

167 (161). Сергей Стаховский (Украина) – 307

207 (211). Илья Марченко (Украина) – 240



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) в понедельник, 2 марта, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.В Топ-10 рейтинга произошла одна перестановка. Австриец Доминик Тим стал третьей ракеткой мира, сместив на четвертое место швейцарца Роджера Федерера Возглавляет рейтинг серб Новак Джокович , опережая испанца Рафаэля Надаля на 370 очков. Десятку сильнейших теннисистов мира замыкает бельгиец Давид Гоффен.Украинский теннисист Сергей Стаховский потерял шесть позиций и опустился на 167-ю строчку.Илья Марченко поднялся на 4 позиции и теперь занимает 207-е место.1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 10220 очков2. (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 98503 (4). Доминик Тим (Австрия) – 70454 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 66305 (5). Даниил Медведев (Россия) - 58906 (6). Стефанос Циципаc (Греция) – 47457 (7). Александр Зверев (Германия) – 36308 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 28609 (9). Гаэль Монфис (Франция) – 286010 (10). Давид Гоффен (Бельгия) - 2555167 (161). Сергей Стаховский (Украина) – 307207 (211). Илья Марченко (Украина) – 240