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Акапулько. Хизер Уотсон победила Лейлу Фернандес: обзор финального матча (Видео)
69-я ракетка мира британка Хизер Уотсон, в финале турнира WTA International - Abierto Mexicano TELCEL в Акапулько (Мексика) одержала волевую победу над канадкой Лейлой Фернандес (Q), занимающей в рейтинге WTA 126-е место, со счетом 6:4, 6:7(8), 6:1. Матч продолжался 2 часа 46 минут.
Титул, завоёванный на соревнованиях Abierto Mexicano Telcel, стал для Уотсон четвертым в карьере.
[media=http://www.sportonline.ua/tennis/56584-hizer-uotson-vyigrala-titul-na-turnire-v-akapulko.html]
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