Акапулько. Хизер Уотсон победила Лейлу Фернандес: обзор финального матча (Видео)

Хизер Уотсон, в финале турнира WTA International - Abierto Mexicano TELCEL в Акапулько (Мексика) одержала волевую победу над канадкой Лейлой Фернандес (Q), занимающей в рейтинге WTA 126-е место, со счетом

Титул, завоёванный на соревнованиях Abierto Mexicano Telcel, стал для Уотсон четвертым в карьере.

[media=http://www.sportonline.ua/tennis/56584-hizer-uotson-vyigrala-titul-na-turnire-v-akapulko.html] 69-я ракетка мира британка, в финале турнира WTA International - Abierto Mexicano TELCEL в Акапулько (Мексика) одержала волевую победу над канадкой(Q), занимающей в рейтинге WTA 126-е место, со счетом 6:4, 6:7(8), 6:1 . Матч продолжался 2 часа 46 минут.Титул, завоёванный на соревнованиях Abierto Mexicano Telcel, стал для Уотсон четвертым в карьере.[media=http://www.sportonline.ua/tennis/56584-hizer-uotson-vyigrala-titul-na-turnire-v-akapulko.html]