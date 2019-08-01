Доха. Соболенко победила Квитову: обзор финального матча (Видео

Арина Соболенко, занимающая в мировом рейтинге 13-е место, в финале турнира WTA категории Premier – Qatar Total Open в Дохе (Катар) одержала победу над 11-й ракеткой мира чешкой Петрой Квитовой со счетом

Титул турнира в Дохе стал для Соболенко первым в сезоне и шестым в карьере.





Белоруска, занимающая в мировом рейтинге 13-е место, в финале турнира WTA категории Premier – Qatar Total Open в Дохе (Катар) одержала победу над 11-й ракеткой мира чешкойсо счетом 6:3, 6:3 Титул турнира в Дохе стал для Соболенко первым в сезоне и шестым в карьере.