Новак Джокович стал чемпионом турнира в Дубае

Теннис. ATP500. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд $848 000. Одиночный разряд. 32 участника.

В Дубае (ОАЭ) на турнире категории ATP500 - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $2 950 420 в одиночном разряде состоялся финальный матч.Первая ракетка мира, 32-летний серб, посеянный под первым номером одержал победу над шестым номером мирового рейтинга, 21-летним греком(2) со счетом 6:3, 6:4.Теннисисты провели на корте 1 час 17 минут. За это время Джокович сделал три брейка, два эйса и избежал двойных ошибок на подаче. Стефанос реализовал один брей-пойнт, восем раз подал навылет и трижды ошибся на подаче. Счет личных встреч теннисистов стал 3:2 в пользу Новака.Титул турнира в Дубае стал для Джоковича вторым в сезоне, пятым в Дубае и 79-м в карьере. Новак получит 500 очков рейтинга и $565,705 призовых.Новак Джокович (Сербия, 1) – Стефанос Циципас (Греция, 2) – 6:3, 6:4