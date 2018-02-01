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Соболенко стала чемпионкой турнира в Дохе, обыграв Квитову
Соболенко стала чемпионкой турнира в Дохе, обыграв КвитовуВ Дохе (Катар) на турнире WTA категории Premier – Qatar Total Open  с призовым фондом $916 131 в одиночном разряде состоялся финальный матч. 

21-летняя белоруска Арина Соболенко, занимающая в мировом рейтинге 13-е место, одержала победу над 11-й ракеткой мира, 29-летней чешкой Петрой Квитовой со счетом 6:3, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 14 минут. Соболенко сделала три брейка и отыграла все пять брейк-пойнтов, имевшихся у Квитовой. Арина выполнила семь эйсов и допустила три двойные ошибки, а Петра два раза подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Теперь счет их личных встреч стал равный – 2:2.

Титул турнира в Дохе стал для Соболенко первым в сезоне и шестым в карьере, принеся ей 900 рейтинговых очков и $605,000 призовых.

Теннис. WTA Premier. Доха (Катар). Хард. Призовой фонд $ 916 131. Одиночный разряд. 28 участниц.
Финал
Арина Соболенко (Беларусь, 9) – Петра Квитова (Чехия, 8) – 6:3, 6:3
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