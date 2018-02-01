Соболенко стала чемпионкой турнира в Дохе, обыграв Квитову

Теннис. WTA Premier. Доха (Катар). Хард. Призовой фонд $ 916 131. Одиночный разряд. 28 участниц.

В Дохе (Катар) на турнире WTA категории Premier – Qatar Total Open с призовым фондом $916 131 в одиночном разряде состоялся финальный матч.21-летняя белоруска, занимающая в мировом рейтинге 13-е место, одержала победу над 11-й ракеткой мира, 29-летней чешкойсо счетом 6:3, 6:3.Теннисистки провели на корте 1 час 14 минут. Соболенко сделала три брейка и отыграла все пять брейк-пойнтов, имевшихся у Квитовой. Арина выполнила семь эйсов и допустила три двойные ошибки, а Петра два раза подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Теперь счет их личных встреч стал равный – 2:2.Титул турнира в Дохе стал для Соболенко первым в сезоне и шестым в карьере, принеся ей 900 рейтинговых очков и $605,000 призовых.Арина Соболенко (Беларусь, 9) – Петра Квитова (Чехия, 8) – 6:3, 6:3