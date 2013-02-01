Надаль: В Акапулько просто нереальные условия, очень высокая влажность

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свой выход в финал турнира в Акапулько



«Здесь просто нереальные условия, очень высокая влажность. Я очень доволен, что смог обыграть одного из сильнейших теннисистов мира и моего хорошего друга. Кажется, мне удалось прибавить по ходу встречи, и это здорово.

Что касается финала, то Фритц играет здорово. У него мощная подача и отличные удары с задней линии. Будет непросто, я знаю, что должен показать свой максимум. Надеюсь, я буду готов», - приводит слова Надаля пресс-служба ATP.



За главный трофей турнира в Акапулько Надаль сразится с американцем Тейлором Фритцем. Ранее они еще не встречались.



Отметим, что для испанца это 122-й финал в карьере и четвёртый в Акапулько.

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свой выход в финал турнира в Акапулько после победы над болгарином Григором Димитровым «Здесь просто нереальные условия, очень высокая влажность. Я очень доволен, что смог обыграть одного из сильнейших теннисистов мира и моего хорошего друга. Кажется, мне удалось прибавить по ходу встречи, и это здорово.Что касается финала, то Фритц играет здорово. У него мощная подача и отличные удары с задней линии. Будет непросто, я знаю, что должен показать свой максимум. Надеюсь, я буду готов», - приводит слова Надаля пресс-служба ATP.За главный трофей турнира в Акапулько Надаль сразится с американцем Тейлором Фритцем. Ранее они еще не встречались.Отметим, что для испанца это 122-й финал в карьере и четвёртый в Акапулько.