Акапулько. Хизер Уотсон и Лейла Фернандес поспорят за титул

еннис. WTA International - Abierto Mexicano TELCEL. Акапулько (Мексика). Хард. Призовой фонд $275.000. Одиночный разряд. 32 участницы.

В Акапулько (Мексика) на турнире категории WTA International - Abierto Mexicano TELCEL с призовым фондом $250 000 в одиночном разряде прошли полуфинальные матчи.69-я ракетка мира, 27-летняя британкаодержала победу над 127-м номером рейтинга WTA китаянкойсо счетом 6:4, 7:6(4).За 1 час 46 минут, проведенные на корте Уотсон сделала четыре брейка, выполнила восемь эйсов и допустила две двойные ошибки. На счету Сю Ван три брейка, шесть эйсов и десять двойных ошибок. Ранее теннисистки не встречались.В финале турнира - Abierto Mexicano TELCEL Уотсон скрестит ракетки с канадкой(Q), которая была сильнее мексиканки(WC) – 6:3, 6:3.Хизер Уотсон (Британия) – Сю Ван (Китай) – 6:4, 7:6(4)Лейла Фернандес (Канада, Q) – Рената Сарасуа (Мексика, WC) – 6:3, 6:3