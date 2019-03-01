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Акапулько. Хизер Уотсон и Лейла Фернандес поспорят за титул
Акапулько. Хизер Уотсон и Лейла Фернандес поспорят за титулВ Акапулько (Мексика) на турнире  категории WTA International - Abierto Mexicano TELCEL с призовым фондом $250 000 в одиночном разряде прошли полуфинальные матчи.

69-я ракетка мира, 27-летняя британка Хизер Уотсон одержала победу над 127-м номером рейтинга WTA китаянкой Сю Ван со счетом 6:4, 7:6(4). 

За 1 час 46 минут, проведенные на корте Уотсон сделала четыре брейка, выполнила восемь эйсов и допустила две двойные ошибки. На счету Сю Ван три брейка, шесть эйсов и десять двойных ошибок. Ранее теннисистки не встречались.

В финале турнира - Abierto Mexicano TELCEL Уотсон скрестит ракетки с канадкой Лейлой Фернандес (Q), которая была сильнее мексиканки Ренаты Сарасуа (WC) – 6:3, 6:3.

Теннис. WTA International - Abierto Mexicano TELCEL. Акапулько (Мексика). Хард. Призовой фонд $275.000. Одиночный разряд. 32 участницы.
1/2 финала 
Хизер Уотсон (Британия) – Сю Ван (Китай) – 6:4, 7:6(4)
Лейла Фернандес (Канада, Q) – Рената Сарасуа (Мексика, WC) – 6:3, 6:3
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