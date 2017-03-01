Акапулько. Надаль обыграл Димитрова в 1/2 финала, Иснер проиграл Фритцу

В Акапулько (Мексика) на турнире категории ATP500 - Abierto Mexicano Telcel с призовым фондом $2 000 845 в одиночном разряде прошли полуфинальные матчи.



Вторая ракетка мира, 33-летний испанец Рафаэль Надаль, посеянный под первым номером, одержал победу над 28-летним болгарином Григором Димитровым (7), занимающим в мировом рейтинге 22-е место, со счетом 6:3, 6:2.



Поединок продолжался 1 час 43 минуты. По ходу встречи у соперников было по шесть брейк-пойнтов, из которых Надаль реализовал пять, а Димитров – два. Рафаэль выполнил четыре эйса и допустил три двойные ошибки, а Григор два раза подал навылет и один раз ошибся на подаче. Теперь в их личном противостоянии Рафа лидирует со счетом 13:1.



В финале турнира Abierto Mexicano Telcel Надаль сыграет с американцем Тейлором Фритцем, который выбил из борьбы пятого сеяного соотечественника Джона Иснера – 2:6, 7:5, 6:3.



Ранее Надаль и Фритц еще не встречались.



Теннис. WTA500 - Abierto Mexicano TELCEL. Акапулько (Мексика). Хард. Призовой фонд $2,000,000. Одиночный разряд. 32 участника.

1/2 финала

Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Григор Димитров (Болгария, 7) – 6:3, 6:2

Тейлор Фритц (США) –Джон Иснер (США, 5) – 2:6, 7:5, 6:3