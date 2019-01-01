Доха. Квитова победила Барти: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Петра Квитова, занимающая в мировом рейтинге одиннадцатое место, в матче 1/2 финала на турнире WTA категории Premier – Qatar Total Open в Дохе (Катар) нанесла поражение первой ракетке мира австралийке Эшли Барти, посеянной под первым номером. Для победы со счетом

В финале турнира Квитова скрестит ракетки с белоруской



29-летняя чешка, занимающая в мировом рейтинге одиннадцатое место, в матче 1/2 финала на турнире WTA категории Premier – Qatar Total Open в Дохе (Катар) нанесла поражение первой ракетке мира австралийке, посеянной под первым номером. Для победы со счетом 6:4, 2:6, 6:4 чешке потребовался 1 час 51 минута.В финале турнира Квитова скрестит ракетки с белоруской Ариной Соболенко