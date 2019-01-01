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Доха. Квитова победила Барти: обзор матча 1/2 финала (Видео)
29-летняя чешка Петра Квитова, занимающая в мировом рейтинге одиннадцатое место, в матче 1/2 финала на турнире WTA категории Premier – Qatar Total Open в Дохе (Катар) нанесла поражение первой ракетке мира австралийке Эшли Барти, посеянной под первым номером. Для победы со счетом 6:4, 2:6, 6:4чешке потребовался 1 час 51 минута.
В финале турнира Квитова скрестит ракетки с белорускойАриной Соболенко.

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