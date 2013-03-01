Дубай. Новак Джокович вышел в финал, обыграв Монфиса

В Дубае (ОАЭ) на турнире категории ATP500 - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $2 950 420 в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.



Первая ракетка мира, 32-летний серб Новак Джокович, посеянный под первым номером, одержал волевую победу над 33-летним французом Гаэлем Монфисом, занимающим в мировом рейтинге девятое место, со счетом 2:6, 7:6(8), 6:1.



Теннисисты играли 2 часа 35 минут. На счету Джоковича четыре брейка, пять эйсов и одна двойная ошибка. Монфис реализовал три брейк-пойнта, восемь раз подал навылет и допустил шесть двойных ошибок. Теперь счет их личных встреч стал 17:1 в пользу сербского теннисиста.



В финале турнира в Дубае Джокович сразится с греком



Теннис. ATP500. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд $848 000. Одиночный разряд. 32 участника.

1/2 финала

Новак Джокович (Сербия, 1) – Гаэль Монфис (Франция, 3) – 2:6, 7:6(8), 6:1

В Дубае (ОАЭ) на турнире категории ATP500 - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $2 950 420 в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.Первая ракетка мира, 32-летний серб, посеянный под первым номером, одержал волевую победу над 33-летним французом, занимающим в мировом рейтинге девятое место, со счетом 2:6, 7:6(8), 6:1.Теннисисты играли 2 часа 35 минут. На счету Джоковича четыре брейка, пять эйсов и одна двойная ошибка. Монфис реализовал три брейк-пойнта, восемь раз подал навылет и допустил шесть двойных ошибок. Теперь счет их личных встреч стал 17:1 в пользу сербского теннисиста.В финале турнира в Дубае Джокович сразится с греком Стефаносом Циципасом Новак Джокович (Сербия, 1) – Гаэль Монфис (Франция, 3) – 2:6, 7:6(8), 6:1