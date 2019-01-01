Доха. Квитова стала финалисткой, обыграв первую ракетку мира Барти

Теннис. WTA Premier. Доха (Катар). Хард. Призовой фонд $ 916 131. Одиночный разряд. 28 участниц.

В Дохе (Катар) на турнире WTA категории Premier – Qatar Total Open с призовым фондом $916 131 в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.29-летняя чешка(8), занимающая в мировом рейтинге одиннадцатое место, нанесла поражение первой ракетке мира, 23-летней австралийке, посеянной под первым номером. Для победы со счетом 6:4, 2:6, 6:4 чешке потребовался 1 час 51 минута.Соперницы взяли по четыре подачи друг друга. Квитова выполнила семь эйсов и допустила три двойные ошибки, а Барти один раз подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Благодаря этой победе чешка вышла в лидеры их личного противостояния – 5:4.В финале Квитова скрестит ракетки с белоруской Ариной Соболенко.Петра Квитова (Чехия, 8) – Эшли Барти (Австралия, 1) – 6:4, 2:6, 6:4