Доха. Соболенко победила Кузнецову: обзор матча 1/2 финала (Видео)

13-я ракетка мира белоруска Арина Соболенко (9), в матче 1/2 финала на турнире WTA категории Premier – Qatar Total Open 2020 в Дохе (Катар) одержала победу над россиянкой Светланой Кузнецовой, занимающей в мировом рейтинге 46-е место, со счетом 6:4, 6:3. Теннисистки играли 1 час 13 минут.

В финале соперницей Соболенко будет или первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, или чешка Петра Квитова (8).



