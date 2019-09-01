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Доха. Соболенко победила Кузнецову: обзор матча 1/2 финала (Видео)
13-я ракетка мира белоруска Арина Соболенко (9), в матче 1/2 финала на турнире WTA категории Premier – Qatar Total Open 2020 в Дохе (Катар) одержала победу над россиянкой Светланой Кузнецовой, занимающей в мировом рейтинге 46-е место, со счетом 6:4, 6:3. Теннисистки играли 1 час 13 минут.
В финале соперницей Соболенко будет или первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, или чешка Петра Квитова (8).

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