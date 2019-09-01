Доха. Соболенко победила Кузнецову и стала первой финалисткой

Теннис. WTA Premier. Доха (Катар). Хард. Призовой фонд $ 916 131. Одиночный разряд. 28 участниц.

В Дохе (Катар) на турнире WTA категории Premier – Qatar Total Open с призовым фондом $916 131 в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.13-я ракетка мира, 21-летняя белоруска(9) одержала победу над 34-летней россиянкой, занимающей в мировом рейтинге 46-е место, со счетом 6:4, 6:3.Теннисистки играли 1 час 13 минут. Соболенко реализовала четыре брейк-пойнта из пяти возможных, Кузнецова – два из трех. Арина навылет не подавала и дважды ошиблась на подаче. Светлана на подаче не ошибалась и выполнила один эйс. Теперь счет их личных встреч стал в пользу белоруски – 2:1.В финале соперницей Соболенко будет или первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, или чешка Петра Квитова (8).Арина Соболенко (Беларусь, 9) – Светлана Кузнецова (Россия) – 6:4, 6:3