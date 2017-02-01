Доха. Барти победила Мугурусу: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Эшли Барти, посеянная под первым номером, в матче 1/4 финала на турнире WTA категории Premier – Qatar Total Open в Дохе (Катар) переиграла в трех сетах испанку Гарбинье Мугурусу, занимающую в мировом рейтинге 16-е место, со счетом

За выход в финал турнира Qatar Total Open Барти сразится с чешкой Петрой Квитовой.



Первая ракетка мира австралийка, посеянная под первым номером, в матче 1/4 финала на турнире WTA категории Premier – Qatar Total Open в Дохе (Катар) переиграла в трех сетах испанку, занимающую в мировом рейтинге 16-е место, со счетом 6:1, 6:7(4), 6:2 . Теннисистки провели на корте 1 час 53 минуты.За выход в финал турнира Qatar Total Open Барти сразится с чешкой Петрой Квитовой.