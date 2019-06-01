Доха. Соболенко победила Чжэн Сайсай: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Арина Соболенко в матче 1/4 финала на турнире WTA категории Premier – Qatar Total Open 2020 в Дохе (Катар) одержала победу над китаянкой Чжэн Сайсай, занимающей в мировом классификации 37-е место, со счетом

Соперница Соболенко по 1/2 финала определится в матче Светлана Кузнецова (Россия) – Белинда Бенчич (Швейцария, 4).



13-я ракетка мира белорускав матче 1/4 финала на турнире WTA категории Premier – Qatar Total Open 2020 в Дохе (Катар) одержала победу над китаянкой, занимающей в мировом классификации 37-е место, со счетом 3:6, 7:6(2), 6:3 Соперница Соболенко по 1/2 финала определится в матче Светлана Кузнецова (Россия) – Белинда Бенчич (Швейцария, 4).