Доха. Арина Соболенко стала первой полуфиналисткой

Теннис. WTA Premier. Доха (Катар). Хард. Призовой фонд $ 916 131. Одиночный разряд. 28 участниц.

В Дохе (Катар) на турнире WTA категории Premier – Qatar Total Open 2020 с призовым фондом $916 131 в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.13-я ракетка мира, 21-летняя белоруска, посеянная под девятым номером, обыграла 26-летнюю китаянку, занимающую в мировом классификации 37-е место, со счетом 3:6, 7:6(2), 6:3.Матч продолжался 2 часа 20 минут. По ходу встречи соперницы имели по восемь брейк-пойнтов, из которых Соболенко реализовала четыре, а Сайсай – пять. Арина выполнила два эйса и совершила шесть двойных ошибок, против одного эйса и двух двойных у соперницы. В их личном противостоянии счет стал равный – 2:2.Соперница Соболенко по 1/2 финала определится в матче Светлана Кузнецова (Россия) – Белинлда Бенчич (Швейцария, 4).Арина Соболенко (Беларусь, 9) – Чжэн Сайсай (Китай) – 3:6, 7:6(2), 6:3