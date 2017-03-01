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Акапулько. Катерина Бондаренко не прошла в 1/4 финала и другие результаты
Акапулько. Катерина Бондаренко не прошла в 1/4 финала и другие результатыКатерина Бондаренко. Фото: j48tennis.net

В Акапулько (Мексика) на турнире категории WTA International - Abierto Mexicano TELCEL с призовым фондом $250 000 в одиночном разряде проходили матчи второго круга. 

33-летняя украинка Катерина Бондаренко, занимающая в рейтинге WTA 430-ю позицию? проиграла 69-й ракетке мира, 27-летней британке Хизер Уотсон. Поединок продолжался 1 час 44 минуты и завершился в пользу британки со счетом 7:6(2), 6:2.

Бондаренко реализовала четыре брейк-пойнта из восьми возможных, Уотсон – шесть из девяти. Катерина один раз подала навылет и совершила девять двойных ошибок против пяти эйсов и шести двойных у Хизер. В их личном противостоянии счет стал равный – 2:2.

В 1/4 финала соперницей Уотсон будет американка Кристина Мкхэйл, которая обыграла соотечественницу Каролин Доулхайд – 5:7, 6:4, 6:3.

Бондаренко продолжает выступление в парном разряде. Катерина со своей напарницей канадкой Шарон Фишман в 1/4 финала сыграют с первыми сеяными сербкой Ниной Стоянович и американкой Сабриной Сантамарией.

Теннис. WTA International - Abierto Mexicano TELCEL. Акапулько (Мексика). Хард. Призовой фонд $275.000. Одиночный разряд. 32 участницы.
Второй круг
Хизер Уотсон (Британия) - Катерина Бондаренко (Украина, SR) – 7:6(2), 6:2
Кристина МакХэйл (США) - Каролин Доулхайд (США) – 5:7, 6:4, 6:3

Тамара Зиданшек (Словения) - Кайя Йуван (Словения) – 6:2, 6:2
Рената Сарасуа (Мексика, WC) - Кэти Волынец (США, WC) – 4:6, 7:5, 6:0

Чжу Линь (Китай, 6) – Кэйти Бултер (Великобритания, SR) – 7:6, 7:5
Сю Ван (Китай) – Сара Эррани (Италия) – 7:5, 6:7, 6:1

Анастасия Потапова (Россия) – Татьяна Мария (Германия) – 6:3, 6:3
Лейла Фернандес (Канада, Q) – Нао Хибино (Япония, 8) – 6:3, 6:0
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