Акапулько. Катерина Бондаренко не прошла в 1/4 финала и другие результаты

Катерина Бондаренко. Фото: j48tennis.net

Теннис. WTA International - Abierto Mexicano TELCEL. Акапулько (Мексика). Хард. Призовой фонд $275.000. Одиночный разряд. 32 участницы.

В Акапулько (Мексика) на турнире категории WTA International - Abierto Mexicano TELCEL с призовым фондом $250 000 в одиночном разряде проходили матчи второго круга.33-летняя украинка, занимающая в рейтинге WTA 430-ю позицию? проиграла 69-й ракетке мира, 27-летней британке. Поединок продолжался 1 час 44 минуты и завершился в пользу британки со счетом 7:6(2), 6:2.Бондаренко реализовала четыре брейк-пойнта из восьми возможных, Уотсон – шесть из девяти. Катерина один раз подала навылет и совершила девять двойных ошибок против пяти эйсов и шести двойных у Хизер. В их личном противостоянии счет стал равный – 2:2.В 1/4 финала соперницей Уотсон будет американка, которая обыграла соотечественницу– 5:7, 6:4, 6:3.Бондаренко продолжает выступление в парном разряде. Катерина со своей напарницей канадкой Шарон Фишман в 1/4 финала сыграют с первыми сеяными сербкой Ниной Стоянович и американкой Сабриной Сантамарией.Хизер Уотсон (Британия) - Катерина Бондаренко (Украина, SR) – 7:6(2), 6:2Кристина МакХэйл (США) - Каролин Доулхайд (США) – 5:7, 6:4, 6:3Тамара Зиданшек (Словения) - Кайя Йуван (Словения) – 6:2, 6:2Рената Сарасуа (Мексика, WC) - Кэти Волынец (США, WC) – 4:6, 7:5, 6:0Чжу Линь (Китай, 6) – Кэйти Бултер (Великобритания, SR) – 7:6, 7:5Сю Ван (Китай) – Сара Эррани (Италия) – 7:5, 6:7, 6:1Анастасия Потапова (Россия) – Татьяна Мария (Германия) – 6:3, 6:3Лейла Фернандес (Канада, Q) – Нао Хибино (Япония, 8) – 6:3, 6:0