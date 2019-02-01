Доха. Ястремская проиграла Мугурусе: обзор матча третьего круга (Видео)

Даяна Ястремская, занимающая в мировом рейтинге 25-е место, в матче третьего круга на турнире WTA категории Premier – Qatar Total Open 2020 в Дохе (Катар) проиграла 16-й ракетке мира испанке Гарбинье Мугурусе. Поединок продолжался 1 час 10 минут и завершился в пользу испанки со счетом





Украинская теннисистка, занимающая в мировом рейтинге 25-е место, в матче третьего круга на турнире WTA категории Premier – Qatar Total Open 2020 в Дохе (Катар) проиграла 16-й ракетке мира испанке. Поединок продолжался 1 час 10 минут и завершился в пользу испанки со счетом 6:4, 6:4