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Доха. Ястремская проиграла Мугурусе: обзор матча третьего круга (Видео)
Украинская теннисистка Даяна Ястремская, занимающая в мировом рейтинге 25-е место, в матче третьего круга на турнире WTA категории Premier – Qatar Total Open 2020 в Дохе (Катар) проиграла 16-й ракетке мира испанке Гарбинье Мугурусе. Поединок продолжался 1 час 10 минут и завершился в пользу испанки со счетом 6:4, 6:4.


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