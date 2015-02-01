Акапулько. Первая ракетка турнира на старте проиграла 270-му номеру рейтинга и другие результаты

Теннис. WTA International - Abierto Mexicano Telcel. Акапулько (Мексика). Хард. Призовой фонд $275.000. Одиночный разряд. 32 участницы.



В Акапулько (Мексика) на турнире категории WTA International - Abierto Mexicano Telcel с призовым фондом $250 000 в одиночном разряде завершились матчи первого круга.35-я ракетка мира, 26-летняя американка, посеянная под первым номером, потерпела поражение от 22-летней мексиканки(WC), занимающей в рейтинге WTA 270-ю строчку. Поединок продолжался 1 час 25 минут и завершился в пользу мексиканки со счетом 6:4, 6:2.Стивенс взяла две подачи соперницы и упустила пять своих. На счету Слоан один эйс и три двойные ошибки, а Рената ни разу не подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.Во втором круге соперницей Сарасуа будет американка(WC), которая оказалась сильнее соотечественницы– 6:2, 7:6 (5)Не смогла преодолеть барьер первого круга пятая сеяная американка, проиграв прошедшей через квалификациюиз Словении – 6:4, 6:4(4), 2:6.Рената Сарасуа (Мексика, WC) – Слоан Стивенс (США, 1) – 6:4, 6:2Кая Юван (Словения, Q) – Винус Уильямс (США, 5) – 4:6, 7:6(4), 6:2Лейла Фернандес (Канада, Q) – Нина Стоянович (Сербия) – 6:4, 6:1Сара Эррани (Италия, Q) – Сара Соррибес-Тормо) – 7:5, 6:4Кэти Волынец (США, WC) – Шелби Роджерс (SR) – 6:2, 7:6(5)Кристина Ммкхэйл (США) – Лоен Дэвич (США, 4) – 6:2, 1:6, 6:4