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Акапулько. Катарина Завацкая выбыла в первом круге
Акапулько. Катарина Завацкая выбыла в первом кругеВ Акапулько (Мексика) на турнире  категории WTA International - Abierto Mexicano Telcel с призовым фондом $250 000 в одиночном разряде проходили  матчи первого круга. 

20-летняя украинка Катарина Завацкая, занимающая в мировом рейтинге 106-е место, проиграла 77-й ракетке мира, 26-летней китаянке Чжу Линь. Поединок продолжался 1 час 41 минуту и завершился в пользу китаянки со счетом 7:6(2), 6:2.

Завацкая выиграла четыре гейма на подаче Линь и проиграла шесть на своей. Катарина выполнила один эйс и совершила четыре двойные ошибки, а соперница ни разу не подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Ранее теннисистки не встречались.

Во втором круге Чжу Линь сыграет против британки Кэйти Бултер, которая победила американку Франческу Ди Лоренцо – 2:6, 6:3, 6:2.

Теннис. WTA International - Abierto Mexicano Telcel. Акапулько (Мексика). Хард. Призовой фонд $275.000. Одиночный разряд. 32 участницы.
Первый круг
Чжу Линь (Китай, 6) – Катарина Завацкая (Украина) – 7:6(2), 6:2
Кэйти Бултер (Великобритания, SR) – Франческа Ди Лоренцо (США, LL) -2:6, 6:3, 6:2
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