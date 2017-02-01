Акапулько. Катарина Завацкая выбыла в первом круге

Теннис. WTA International - Abierto Mexicano Telcel. Акапулько (Мексика). Хард. Призовой фонд $275.000. Одиночный разряд. 32 участницы.

В Акапулько (Мексика) на турнире категории WTA International - Abierto Mexicano Telcel с призовым фондом $250 000 в одиночном разряде проходили матчи первого круга.20-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 106-е место, проиграла 77-й ракетке мира, 26-летней китаянке. Поединок продолжался 1 час 41 минуту и завершился в пользу китаянки со счетом 7:6(2), 6:2.Завацкая выиграла четыре гейма на подаче Линь и проиграла шесть на своей. Катарина выполнила один эйс и совершила четыре двойные ошибки, а соперница ни разу не подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Ранее теннисистки не встречались.Во втором круге Чжу Линь сыграет против британки, которая победила американку– 2:6, 6:3, 6:2.Чжу Линь (Китай, 6) – Катарина Завацкая (Украина) – 7:6(2), 6:2Кэйти Бултер (Великобритания, SR) – Франческа Ди Лоренцо (США, LL) -2:6, 6:3, 6:2