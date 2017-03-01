Акапулько. Рафаэль Надаль и Александр Зверев стартовали с побед и другие результаты

В Акапулько (Мексика) на турнире категории ATP500 - Abierto Mexicano Telcel с призовым фондом $2 000 845 в одиночном разряде завершились матчи первого круга.



Вторая ракетка мира, 33-летний испанец Рафаэль Надаль, посеянный под первым номером, обыграл своего 34-летнего соотечественника Пабло Андухара, занимающего в рейтинге ATP 54-е место, со счетом 6:3, 6:2.



Матч длился полтора часа. Надаль сделал пять брейков, Андухар – два. Рафаэль выполнил четыре эйса и допустил две двойные ошибки, а Пабло ни разу не подал навылет и трижды ошибся на подаче. Это была вторая победа Рафы в двух встречах с Андухаром.



Во втором круге соперником Надаля будет серб Миомир Кецманович, который победил австралийца Алекса Де Минора – 3:6, 6:4, 6:3.



Успешно преодолел барьер первого круга и прошлогодний финалист турнира, второй сеяный немец Александр Зверев, обыграв со счетом 7:6, 6:2 Джейсона Джунга (Q) из Китайского Тайбэя.

Следующим соперником Зверева будет американец Томми Пол (Q), победивший своего соотечественника Маккензи Макдональд - 6:7, 6:4, 6:4.



Действующий чемпион турнира, австралиец Ник Кирьос из-за травмы кисти не смог завершить стартовый матч против француза Уго Умбера. При счете 6:3 в пользу француза Кирьос отказался от продолжения борьбы.



Теннис. ATP500 - Abierto Mexicano TELCEL. Акапулько (Мексика). Хард. Призовой фонд $2,000,000. Одиночный разряд. 32 участника.

Первый круг

Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Пабло Андухар (Испания) – 6:3, 6:2

Миомир Кецсанович (Сербия) – Алекс Де Минор (Австралия) – 3:6, 6:4, 6:3



Александр Зверев (Германия, 2) – Джейсон Джунг (Китайский Тайбэй, Q) – 7:6(6), 6:2

Томми Пол (США, Q) – Маккензи Макдональд (США, SR) – 6:7(4), 6:4, 6:4



Уго Умбер (Франция) - Ник Кирьос (Австралия, 6) – 6:3 Rt

Тейлор Фритц (США) – Джон Миллман (Австралия) – 7:5, 3:6, 6:1



Джон Иснер (США, 5) – Миша Зверев (Германия, WC) – 6:3, 7:6(4)

Маркос Гирон (США, Q) – Херальдо Лопес-Вильясеньор (Мексика, WC) – 6:4, 7:6(3)