Доха. Ястремская победила Кенин: обзор матча второго круга (Видео)

Даяна Ястремская, занимающая в мировом рейтинге 25-е место, в матче второго круга на турнире WTA категории Premier – Qatar Total Open 2020 в Дохе (Катар) нанесла поражение пятой ракетке мира американке Софии Кенин (6) со счетом

За выход в 1/4 финала Ястремская сыграет или с испанкой Гарбинье Мугурусой (11), или с австралийкой Айлой Томлянович.





Украинская теннисистка, занимающая в мировом рейтинге 25-е место, в матче второго круга на турнире WTA категории Premier – Qatar Total Open 2020 в Дохе (Катар) нанесла поражение пятой ракетке мира американке(6) со счетом 6:3, 7:6(4) . Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут.За выход в 1/4 финала Ястремская сыграет или с испанкой Гарбинье Мугурусой (11), или с австралийкой Айлой Томлянович.