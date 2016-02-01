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Доха. Сестры Киченок не прошли в 1/4 финала, проиграв первым сеяным
В Дохе (Катар)на турнире WTA категории Premier – Qatar Total Open 2020 с призовым фондом $916 131 в парном разряде проходят матчи второго круга.

Украинки Людмила Киченок (№32 в парном рейтинге WTA) и Надежда Киченко (34) не пробились в 1/4 финала, проиграв посеянным под первым номером чешке Барборе Стрыковой (4) и Се Су-Вей (2) из Китайского Тайбея со счетом 2:6, 2:6.

Матч продолжался 59 минут. Сестры Киченок не смогли реализовать свой единственный брейк-пойнт, а соперницы реализовали четыре из девяти. На счету обеих пар по одному эйсу, при этом украинки совершили четыре двойные ошибки, а Стрыкова и Су-Вей на подаче не ошибались.

Напомним, ранее в первом круге завершила выступление украинская пара Элина Свитолина / Даяна Ястремская. Таким образом, в парном разряде на турнире Qatar Total Open 2020 украинок не осталось.
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