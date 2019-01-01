Доха. Даяна Ястремская обыграла чемпионку Australian Open Софию Кенин

Даяна Ястремская. Фото j48tennis.net

Теннис. WTA Premier. Доха (Катар). Хард. Призовой фонд $ 916 131. Одиночный разряд. 28 участниц.

В Дохе (Катар) на турнире WTA категории Premier – Qatar Total Open 2020 с призовым фондом $916 131 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.19-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 25-е место, нанесла поражение пятой ракетке мира, 21-летней американке(6) со счетом 6:3, 7:6(4) .За 1 час 35 минут, проведенные на корте Ястремская сделал три брейка и не удержала две своих подачи. Даяна выполнила 13 эйсов и совершила пять двойных ошибок, а Кенин три раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Благодаря этой победе украинка вышла в лидеры в их личном противостоянии – 2:1.Соперница Ястремской по 1/8 финала определится в матче Гарбинье Мугуруса (Испания, 11) – Айла Томлянович (Австралия) .Даяна Ястремская (Украина) – София Кенин (США, 6) – 6:3, 7:6 (4)