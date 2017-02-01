Илья Марченко стартовал с победы на «челленджере» во Франции

В По (Франция) на турнире ATP Challenger Tour - TEREGA Open Pau Pyrenees с призовым фондом 92 040 евро в одиночном разряде проходят матчи первого круга.



211-я ракетка мира, 32-летний украинец Илья Марченко обыграл своего ровесника из Германии Маттиаса Бахингера, занимающего в рейтинге ATP 266-е место, со счетом 3:6, 7:6(10), 6:4.



За 2 часа 18 минут, проведенные на корте соперники взяли по две подачи друг друга. Марченко выполнил шесть эйсов и допустил одну двойную ошибку, а Бахингер девять раз подал навылет и четыре раза ошибся на подаче. Ранее теннисисты не встречались.



Во втором круге соперником Марченко будет 197-я ракетка мира, 30-летний аргентинец Марко Трунджеллити, который получил 11-й номер посева и первый круг пропускает.



Теннис. ATP Challenger Tour - TEREGA Open Pau Pyr?n?es. По (Франция). Хард (зал). Призовой фонд 92,040 евро. 48 участников.

Первый круг

Илья Марченко (Украина) – Маттиас Бахингер (Германия) – 3:6, 7:6(10), 6:4

