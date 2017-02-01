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Стаховский терпит поражение в стартовом матче на «челленджере» в По
В По (Франция) на турнире ATP Challenger Tour - TEREGA Open Pau Pyrenees с призовым фондом 92 040 евро в одиночном разряде проходят матчи первого и второго круга.

161-я ракетка мира, 34-летний украинец Сергей Стаховский, посеянный под шестым номером, в своем стартовом матче второго круга потерпел поражение от своего ровесника из России Теймураза Габашвили, занимающего в рейтинге ATP 277-ю строчку. Поединок продолжался 1 час 27 минут и завершился в пользу россиянина со счетом 7:6(1), 6:2.

Стаховский не сумел заработать ни одного брейк-пойнта, выполнил одиннадцать эйсов и допустил пять двойных ошибок. На счету Габашвили два брейка, шесть эйсов и две двойные ошибки. Теперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.

Стаховский также выступит в парном разряде, где его напарником будет француз Эллиот Беншери.

Теннис. ATP Challenger Tour - TEREGA Open Pau Pau Pyrenees. По (Франция). Хард (зал). Призовой фонд 92,040 евро. 48 участников.
Второй круг
Теймураз Габашвили (Россия) - Сергей Стаховский (Украина, 6) – 7:6(1), 6:2
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