Акапулько. Катерина Бондаренко стартовала с победы на турнире в Акапулько

В Акапулько (Мексика) на турнире WTA категории International - Abierto Mexicano TELCEL с призовым фондом $275,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.33-летняя украинка, занимающая в рейтинге WTA 430-ю позицию, обыграла 87-ю ракетку мира, 25-летнююиз Черногории со счетом 6:7(7), 6:4, 6:2.Матч продолжался 2 часа 47 минут. За это время Бондаренко реализовала восемь брей-кпойтов из 17-ти, Ковинич – пять из 14-ти. Навылет Катерина не подавала и совершила 14 двойных ошибок, а Данка выполнила пять эйсов при 15-ти двойных ошибках. В их личных встречах лидером остается Кочинич – 2:1.Во втором раунде Катерина Бондаренко сыграет против седьмой сеянойиз Великобритании, которая была сильнее американки– 4:6, 6:4, 6:4.Теннис. WTA International. Акапулько (Мексика). Хард. Призовой фонд $ 275,000. Одиночный разряд. 28 участниц.Первый кругКатерина Бондаренко (Украина) - Данка Ковинич (Черногория) 6:7(7), 6:4, 6:2Хизер Уотсон (Великобритания, 7) – Коко Вандевеге (США) - 4:6, 6:4, 6:4