Доха. Свитолина проиграла Анисимовой: обзор матча второго круга (видео)

Элина Свитолина, посеянная под пятым номером в стартовом матче второго круга на турнире WTA категории Premier – Qatar Total Open 2020 в Дохе (Катар) потерпела поражение от 18-летней американки Аманды Анисимовой, занимающей в мировом рейтинге 29-е место. Поединок продолжался 1 час 4 минуты и завершился в пользу американки со счетом



Седьмая ракетка мира, 25-летняя украинка, посеянная под пятым номером в стартовом матче второго круга на турнире WTA категории Premier – Qatar Total Open 2020 в Дохе (Катар) потерпела поражение от 18-летней американки, занимающей в мировом рейтинге 29-е место. Поединок продолжался 1 час 4 минуты и завершился в пользу американки со счетом 6:3. 6:3