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Новак Джокович успешно стартовал на турнире в Дубае
Новак Джокович успешно стартовал на турнире в ДубаеВ Дубае (ОАЭ) на турнире категории ATP500 - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $2 950 420 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

Первая ракетка мира, 32-летний серб Новак Джкович, посеянный под первым номером, разгромил 36-летнего Малека Жазири (WC) из Туниса, занимающего в рейтинге ATP 260-ю строчку, со счетом 6:1, 6:2. 

Матч продолжался 1 час. Джокович реализовал четыре брейк-пойнта, выполнил семь эйсов и допустил три двойные ошибки. На счету Жазири два эйса, три двойные ошибки и ни одного брейка. Это была вторая победа серба в двух встречах с Жазири.

Во втором круге турнира Dubai Duty Free Tennis Championships Джокович сыграет с немцем Филиппом Кольшрайбером, который одолел египтянина Мохаммеда Сафвата, - 4:6, 6:4, 6:0.

Теннис. ATP500. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд $848 000. Одиночный разряд. 32 участника.
Первый круг
Новак Джокович (Сербия, 1) – Малек Жазири (Тунис, WC) – 6:1, 6:2
Филипп Кольшрайбер (Германия, LD) – Мохамед Сафват (Египет, WC) – 4:6, 6:4, 6:0
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