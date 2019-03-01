Доха. Даяна Ястремская стартовала с победы

Даяна Ястремская. Фото j48tennis.net

Теннис. WTA Premier. Доха (Катар). Хард. Призовой фонд $ 916 131. Одиночный разряд. 28 участниц.

В Дохе (Катар) на турнире WTA категории Premier – Qatar Total Open 2020 с призовым фондом $916 131 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.25-я ракетка мира, 19-летняя украинкаобыграла 34-летнюю бельгийку, занимающую в мировом рейтинге 78-е место, со счетом 6:2, 6:4.За 1 час 12 минут Ястремская выиграла четыре гейма на приеме и проиграла один на своей подаче. Даяна выполнила восемь эйсов и совершила четыре двойные ошибки, а Кирстен два раза подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Теперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.Во втором круге Ястремской предстоит сразиться с пятой ракеткой мира, 21-летгней американкой Софией Кенин, которая получила шестой номер посева и первый круг пропускает.Даяна Ястремская (Украина) – Кирстен Флипкенс (Бельгия, Q) – 6:2, 6:4