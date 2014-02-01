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Доха. Свитолина проиграла Анисимовой в стартовом матче
Доха. Свитолина проиграла Анисимовой в стартовом матчеЭлина Свитолина. Фото j48tennis.net

В Дохе (Катар) на турнире WTA категории Premier – Qatar Total Open 2020 с призовым фондом $916 131 в одиночном разряде проходят матчи первого и второго круга. 

Седьмая ракетка мира, 25-летняя украинка Элина Свитолина, посеянная под пятым номером, потерпела поражение от 18-летней американки Аманды Анисимовой, занимающей в мировом рейтинге 29-е место. Поединок продолжался 1 час 4 минуты и завершился в пользу американки со счетом 6:3. 6:3.

Свитолина не сумела реализовать ни одного из трех имевшихся брейк-пойнтов, в то время, как Анисимова реализовала три из шести. На счету Элины два эйса и три двойные ошибки, а Аманда один раз подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Теперь в их личном противостоянии счет стал равный – 1:1.

Во третьем круге соперницей Анисимовой станет победительница матча Светлана Кузнецова (Россия) – Ига Свёнтек (Польша LD).

Теннис. WTA Premier. Доха (Катар). Хард. Призовой фонд $ 916 131. Одиночный разряд. 28 участниц.
Второй круг
Аманда Анисимова (США) - Элина Свитолина (Украина, 5) – 6:3, 6:3
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