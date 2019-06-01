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Рейтинг ATP. Стаховский потерял десять позиций, Марченко поднялся на 42
Рейтинг ATP. Стаховский потерял десять позиции, Марченко поднялся на 42Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 24 февраля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

В Топ-10 рейтинга изменений не произошло. Возглавляет рейтинге серб Новак Джокович, опережая испанца Рафаэля Надаля на 325 очков.
Десятку сильнейших теннисистов мира замыкает бельгиец Давид Гоффен.

Украинский теннисист Сергей Стаховский потерял десять позиций и опустился на 161-ю строчку.
Илья Марченко поднялся на 42 позиции и теперь занимает 211-е место.

Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 24.02 2020 г.:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 9720 очков
2. (2). Рафаэль Надаль (Испания) —  9395
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7130
4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 7045
5 (5). Даниил Медведев (Россия) - 5890
6 (6). Стефанос Циципаc (Греция) – 4745
7 (7). Александр Зверев (Германия) – 3885
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 2860
9 (9). Гаэль Монфис (Франция) – 2860
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) - 2555

161 (151). Сергей Стаховский (Украина) – 307
211 (253). Илья Марченко (Украина) – 2320

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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