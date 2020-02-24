Рейтинг WTA. Свитолина опустилась на 7-е место, Ястремская поднялась на 25-е

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 24 февраля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.



Первая ракетка Украины Элина Свитолина потеряла одну позицию и опустилась на 7-е место. Даяна Ястремская поднялась с 26-й позиции на 25-ю. Десять пунктов потеряла Катерина Козлова (99-я), один – Катарина Завацкая (106), на 24 опустилась Леся Цуренко (150). На одну позицию поднялась Ангелина Калинина (140), на 27 взлетела Марта Костюк (141).



Канадка Бьянка Андрееску стала четвертой ракеткой мира, американка София Кенин - пятой, голландка Кики Бертенс – шестой. На одну строчку поднялась американка Серена Уильямс (9).

Лидерство в мировом рейтинге сохранила австралийка Эшли Барти, с отрывом от ближайшей преследовательницы румынки Симоны Халеп в 2291 очко. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира по-прежнему японка Наоми Осака.



Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 24.02.2020г.

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8367 очков

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6076

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5200

4 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 4665

5 (7). София Кенин (США) – 4490

6 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335

7 (6). Элина Свитолина (Украина) — 4301

8 (9). Серена Уильямс (США) — 3915

9 (4). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3875

10 (10). Наоми Осака (Япония) — 3626

…

25 (26). Даяна Ястремская (Украина) – 1785

99 (89). Катерина Козлова (Украина) – 658

106 (105) – Катарина Завацкая (Украина) – 627

140 (141). Ангелина Калинина (Украина) – 436

141 (168). Марта Костюк (Украина) – 434

150 (126). Леся Цуренко (Украина) – 404



(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе) в понедельник, 24 февраля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.Первая ракетка Украиныпотеряла одну позицию и опустилась на 7-е место.поднялась с 26-й позиции на 25-ю. Десять пунктов потеряла(99-я), один –(106), на 24 опустилась(150). На одну позицию поднялась(140), на 27 взлетела(141).Канадкастала четвертой ракеткой мира, американка- пятой, голландка– шестой. На одну строчку поднялась американка(9).Лидерство в мировом рейтинге сохранила австралийка, с отрывом от ближайшей преследовательницы румынкив 2291 очко. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира по-прежнему японка1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8367 очков2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 60763 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 52004 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 46655 (7). София Кенин (США) – 44906 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 43357 (6). Элина Свитолина (Украина) — 43018 (9). Серена Уильямс (США) — 39159 (4). Белинда Бенчич (Швейцария) — 387510 (10). Наоми Осака (Япония) — 362625 (26). Даяна Ястремская (Украина) – 178599 (89). Катерина Козлова (Украина) – 658106 (105) – Катарина Завацкая (Украина) – 627140 (141). Ангелина Калинина (Украина) – 436141 (168). Марта Костюк (Украина) – 434150 (126). Леся Цуренко (Украина) – 404