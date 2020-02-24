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Рейтинг WTA. Свитолина опустилась на 7-е место, Ястремская поднялась на 25-е
Рейтинг WTA. Свитолина опустилась на 7-е место, Ястремская поднялась на 25-еЖенская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 24 февраля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина потеряла одну позицию и опустилась на 7-е место. Даяна Ястремская поднялась с 26-й позиции на 25-ю. Десять пунктов потеряла Катерина Козлова (99-я), один – Катарина Завацкая (106), на 24 опустилась Леся Цуренко (150). На одну позицию поднялась Ангелина Калинина (140), на 27 взлетела Марта Костюк (141).

Канадка Бьянка Андрееску стала четвертой ракеткой мира, американка София Кенин  - пятой, голландка Кики Бертенс – шестой. На одну строчку поднялась американка Серена Уильямс (9).
Лидерство в мировом рейтинге сохранила австралийка Эшли Барти, с отрывом от ближайшей преследовательницы румынки Симоны Халеп в 2291 очко. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира по-прежнему японка Наоми Осака.

Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 24.02.2020г.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8367 очков
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6076
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5200
4 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 4665
5 (7). София Кенин (США) – 4490
6 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335
7 (6). Элина Свитолина (Украина) — 4301
8 (9). Серена Уильямс (США) — 3915
9 (4). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3875
10 (10). Наоми Осака (Япония) — 3626

25 (26). Даяна Ястремская (Украина) – 1785
99 (89). Катерина Козлова (Украина) – 658
106 (105) – Катарина Завацкая (Украина) – 627
140 (141). Ангелина Калинина (Украина) – 436
141 (168). Марта Костюк (Украина) – 434
150 (126). Леся Цуренко (Украина) – 404

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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