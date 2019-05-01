Дубай. Циципас победил Оже-Альяссима: обзор финального матча (видео)

Стефанос Циципас, посеянный под вторым номером, в финале турнира ATP250 - Open 13 Provence одержал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (7), занимающим в мировом рейтинге 18-е место, со счетом

Титул, завоеванный на турнире Open 13, стал для Циципаса первым в сезоне и пятым в карьере.



Шестая ракетка мира, грек, посеянный под вторым номером, в финале турнира ATP250 - Open 13 Provence одержал победу над канадцем(7), занимающим в мировом рейтинге 18-е место, со счетом 6:3, 6:4 . Матч продолжался 1 час 26 минут.Титул, завоеванный на турнире Open 13, стал для Циципаса первым в сезоне и пятым в карьере.