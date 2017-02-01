Доха. Свитолина и Ястремская в паре не прошли во второй круг

В Дохе (Катар)на турнире WTA категории Premier – Qatar Total Open 2020 с призовым фондом $916 131 в парном разряде проходят матчи первого круга.



Украинки Элина Свитолина (№1169 в парном рейтинге WTA) и Даяна Ястремская (87) проиграли бельгийке Кирстен Флипкенс (28) и американке Бетани Маттек Сэндс (20) со счетом 3:6, 3:6.



За 1 час 4 минуты игрового времени Свитолина и Ястремская реализовали два брейк-пойнта из пяти возможных, а их соперницы – пять их десяти. Обе пары на подаче выполнили по одному эйсу и допустили по одной двойной ошибке.



В одиночном разряде Ястремская в первом круге сыграет с Кирстен Флипкенс.

Свитолина получила пятый номер посева и первый круг пропускает. Первой соперницей Элины станет победительница матча Аманда Анисимова (США) – Екатерина Александрова (Россия).



