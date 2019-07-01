Дубай. Халеп победила Рыбакину: обзор финального матча (видео)

Симона Халеп, посеянная под первым номером, в финальном матче на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championshipsс в трех сетах обыграла Елену Рыбакину из Казахстана, занимающую в рейтинге WTA 19-е место, со счетом

Этот титул стал для Халеп 20-м в карьере.



Вторая ракетка мира румынка, посеянная под первым номером, в финальном матче на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championshipsс в трех сетах обыгралаиз Казахстана, занимающую в рейтинге WTA 19-е место, со счетом 3:6, 6:3, 7:6(5) . Матч продолжался 2 часа 27 минут.Этот титул стал для Халеп 20-м в карьере.